Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 3 ноября 2022Бывший СССР

Украина предупредила Иран о серьезных последствиях из-за поставок беспилотников

Глава МИД Украины Кулеба предупредил Иран о серьезных последствиях из-за поставок БПЛА

Фото: Iranian Army / AP

Киев предупредил Тегеран о серьезных последствиях в случае, если страна продолжит поставлять Москве беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом в интервью испанскому изданию Cadena SER заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, речь может идти о политических и экономических мерах. «Я был очень конкретен в своем общении с Ираном, и они знают, что произойдет», — заявил глава ведомства. Кулеба подчеркнул, что неважно, какую выгоду получает страна от поставок — негативные последствия для нее «будут намного тяжелее».

1 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможной продажи Ираном ракет в Россию. Американская администрация при этом признает, что пока этих поставок не было.

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
«Этот режим не изменить» Иран сотрясают массовые протесты. Ждет ли страну революция или исламские лидеры удержат власть?
«Этот режим не изменить»Иран сотрясают массовые протесты. Ждет ли страну революция или исламские лидеры удержат власть?
14 октября 2022
Возможна ли ядерная война: у кого есть ядерное оружие, кто его может применить и что тогда будет?
Возможна ли ядерная война:у кого есть ядерное оружие, кто его может применить и что тогда будет?
8 октября 2022

Российская сторона неоднократно опровергала получение военных поставок из Ирана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные притянутыми за уши — по ее словам, они используются для давления на Тегеран. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заключил, что распространяемые в СМИ сведения являются фейковыми.

Возможную отправку беспилотников и ракет отвергали и в Иране. «К сожалению, публикуются новости, преследующие политические цели, и в основном они подпитываются западными источниками информации», — комментировал ситуацию официальный представитель МИД республики Насер Канаани.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пушилин рассказал о новом обмене военнопленными с Украиной
Трихолог раскрыл причину вызванного любимой прической модели облысения
Раненый Рэмбо захотел уехать с Украины домой после российских артобстрелов
Стало известно о состоянии сбитого российским депутатом мальчика
В Херсоне заявили о возможном отходе российских войск на левый берег Днепра
Алкоголизм связали с повышенным риском суицида
Россиянин арендовал дом в Турции и обнаружил скрытые камеры в спальне и туалете
В России оценили рост цен на ввезенный по параллельному импорту алкоголь
Коллега рассказала о выбросившем в море ручных дельфинов россиянине
США стали вторым по величине поставщиком газа в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.