Ирина Шейк снялась в прозрачной юбке для бренда Рианны

Модель Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Рианны Savage x Fenty в прозрачной юбке

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Savage x Fenty, который принадлежит певице и дизайнеру Рианне. Снимки из тизера нового дефиле опубликованы на странице компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость снялась для марки в блестящем корсетном топе и прозрачной юбке, через ткань которой просвечивало ее кружевное нижнее белье. Образ манекенщицы дополняли босоножки на завязках и черная бандана, повязанная в качестве чокера на шее. Вдобавок визажисты сделали ей яркий макияж с широкой черной стрелкой.

Известно, что помимо Шейк в показе примут участие такие телезвезды, как Кара Делевинь, Ирина Шейк, Джоан Смоллс, Лара Стоун, а также Прешес Ли, Лилли Сингх, Белла Порч, Рики Томпсон и другие именитые личности.

В августе сообщалось что Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty впервые после рождения ребенка. 34-летняя знаменитость позировала перед фотографом в ночнушке оранжевого цвета, которая оформлена глубоким V-образным декольте с вышивкой на лифах. На размещенных кадрах певица запечатлена лежащей на полу с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице.