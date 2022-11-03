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16:57, 3 ноября 2022Спорт

Щербакова рассказала о работе с Загитовой в «Ледниковом периоде»

Анна Щербакова заявила, что ей легко работать с Алиной Загитовой в «Ледниковом периоде»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в эфире программы «Доброе утро» рассказала о работе ведущей шоу «Ледниковый период».

18-летняя спортсменка заявила, что хорошо общается с соведущей Алиной Загитовой, поэтому работать с ней в паре легко. «Нет времени раскачиваться, чему-то по чуть-чуть учиться — сразу в бой, сразу весь день съемки, стараешься учиться всему и не подкачать», — подчеркнула Щербакова.

5 октября стало известно, что Щербакова выбрана в качестве третьей ведущей нового сезона «Ледникового периода». Помимо Щербаковой и Загитовой в шоу работает олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Анна Щербакова и Алина Загитова — олимпийские чемпионки 2022 и 2018 годов соответственно. Помимо золота Игр, на счету фигуристок победы на чемпионатах мира и России.

Анастасия Борисова
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