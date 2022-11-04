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14:28, 4 ноября 2022Спорт

Махачев ответил на призыв чемпиона UFC подписать контракт на совместный поединок

Ислам Махачев заявил, что подпишет контракт на бой с чемпионом UFC Александром Волкановски

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев ответил в Twitter на призыв чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкановски подписать контракт на совместный поединок.

«Как только я получу бумагу, я подпишу ее, не волнуйся. Пока наслаждайся своим первым местом в дивизионе», — заявил Махачев.

Ранее Волкановски обратился к россиянину в социальных сетях с вопросом о заключении соглашения. «Ты человек слова? Давай сделаем это!» — написал спортсмен, отметив в публикации аккаунт соперника.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. После поединка Махачев бросил вызов Волкановски.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион промоушена в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.

Ксения Курашкина
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