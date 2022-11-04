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11:18, 4 ноября 2022Спорт

Чемпион UFC призвал Махачева подписать контракт на совместный поединок

Чемпион UFC Волкановски призвал Махачева подписать контракт на совместный поединок

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), австралиец Александр Волкановски обратился к россиянину Исламу Махачеву на своей странице в Twitter.

Он призвал Махачева подписать контракт на совместный поединок. «Ты человек слова? Давай сделаем это!» — написал Волкановски, отметив в публикации аккаунт соперника.

24 октября Волкановски выразил готовность подраться с Махачевым. «У меня все отлично — я буду и дальше продлевать победную серию», — заявил спортсмен. Он назвал эту встречу самой сложной головоломкой в жизни российского бойца.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. После поединка Махачев бросил вызов Волкановски.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион промоушена в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.

Ксения Курашкина
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