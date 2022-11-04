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12:24, 4 ноября 2022Спорт

Пике откажется от положенных ему в «Барселоне» 50 миллионов евро

Football Espana: Пике откажется от 50 миллионов евро за уход из «Барселоны»

Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Появились подробности ухода испанского защитника «Барселоны» Жерара Пике из спорта. Об этом сообщает Football Espana.

По информации издания, Пике откажется от денег, положенных ему по контракту с испанской командой. Сумма составляет более 50 миллионов евро. В нее входят выплаты, отложенные во время пандемии коронавируса, и часть зарплаты футболиста за текущий сезон.

3 ноября Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. «Пора заканчивать свой путь», — заявил он. 35-летний футболист отметил, что его последней игрой станет матч чемпионата Испании против «Альмерии» 5 ноября.

Ранее Пике просил клуб позволить ему выступать бесплатно, чтобы помочь сине-гранатовым. Руководство каталонцев отказалось от такой меры. Вместо этого оклад защитника существенно снизили.

Пике начал выступления за «Барселону» в 2008 году. Вместе с клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны, шесть раз — Суперкубок. Вместе с каталонцами он трижды завоевал Кубок Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.

Ксения Курашкина
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