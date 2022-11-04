Пике откажется от положенных ему в «Барселоне» 50 миллионов евро

Football Espana: Пике откажется от 50 миллионов евро за уход из «Барселоны»

Появились подробности ухода испанского защитника «Барселоны» Жерара Пике из спорта. Об этом сообщает Football Espana.

По информации издания, Пике откажется от денег, положенных ему по контракту с испанской командой. Сумма составляет более 50 миллионов евро. В нее входят выплаты, отложенные во время пандемии коронавируса, и часть зарплаты футболиста за текущий сезон.

3 ноября Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. «Пора заканчивать свой путь», — заявил он. 35-летний футболист отметил, что его последней игрой станет матч чемпионата Испании против «Альмерии» 5 ноября.

Ранее Пике просил клуб позволить ему выступать бесплатно, чтобы помочь сине-гранатовым. Руководство каталонцев отказалось от такой меры. Вместо этого оклад защитника существенно снизили.

Пике начал выступления за «Барселону» в 2008 году. Вместе с клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны, шесть раз — Суперкубок. Вместе с каталонцами он трижды завоевал Кубок Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.