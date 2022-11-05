Бастрыкин поручил доложить о пожаре в ночном клубе Костромы

Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о пожаре в костромском ночном клубе «Полигон»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Костромской области Левченко Д.Н. представить доклад о пожаре, вспыхнувшем в костромском ночном клубе «Полигон». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, в результате инцидента погибли 15 человек.

Позже стало известно, что владельцем костромского кафе «Полигон» является депутат областной думы Ихтияр Мирзоев.