Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 5 ноября 2022Силовые структуры

Бастрыкин поручил доложить о пожаре в ночном клубе Костромы

Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о пожаре в костромском ночном клубе «Полигон»

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Костромской области / ТАСС

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Костромской области Левченко Д.Н. представить доклад о пожаре, вспыхнувшем в костромском ночном клубе «Полигон». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, в результате инцидента погибли 15 человек.

Позже стало известно, что владельцем костромского кафе «Полигон» является депутат областной думы Ихтияр Мирзоев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в ночном клубе Костромы увеличилось до 15
Названа сумма арестованных Украиной российских активов
Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов к Новому году
Бастрыкин поручил доложить о пожаре в ночном клубе Костромы
Последствия пожара в костромском ночном клубе сняли на видео
Владельцем сгоревшего кафе в Костроме оказался депутат
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Константин Богомолов публично обратился к Ксении Собчак в ее день рождения
Американский адмирал назвал конфликт на Украине разминкой
В Warner Bros. Discovery захотели снять новые фильмы про Гарри Поттера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.