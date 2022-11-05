Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 5 ноября 2022Мир

Шольц обозначил красную черту по Украине

Шольц обозначил применение ядерного оружия на Украине «чертой, которую нельзя переходить»

Фото: РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что применение ядерного оружия в конфликте на Украине является «чертой, которую нельзя переходить». Об этом он заявил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает ТАСС.

«Недопустимо применять ядерное оружие. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет», — сказал политик.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО считает небольшим риск применения Россией ядерного оружия на Украине. «В ядерной войне не будет победителей. Мы ясно даем это послание», — заявил он.

В октябре президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News заявил, что Москва придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине захотели нанести удар по Ирану
Жителей Германии призвали экономить газ
Шольц обозначил красную черту по Украине
Шлеменко назвал достойного соперника для Махачева
Американский самолет «Судного дня» прилетел на испанскую авиабазу
Экс-возлюбленная Тимати опубликовала фото без одежды
Губернатор Севастополя рассказал о поиске выброшенных в море дельфинов
Соседи рассказали о подозреваемом в поджоге костромского клуба
Во Франции заявили о восстании европейцев из-за политики ЕС
Почти всех погибших при пожаре в клубе Костромы опознали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.