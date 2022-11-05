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11:25, 5 ноября 2022Россия

СК опубликовал кадры с места пожара в ночном клубе в Костроме

СК РФ опубликовал кадры с места пожара в костромском клубе «Полигон»

Следственный комитет России (СК РФ) опубликовал кадры с места пожара в костромском клубе «Полигон», где погибли 15 человек. Соответствующее видео появилось на сайте ведомства.

На записи можно увидеть практически полностью выгоревшее здание, от которого все еще идет дым, рухнувшие балки и обуглившиеся перекрытия крыши.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Костромской области Левченко Д.Н. представить доклад о произошедшем.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.

Позже стало известно, что владельцем костромского кафе «Полигон» является депутат областной думы Ихтияр Мирзоев.

Варвара Кошечкина
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