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06:22, 5 ноября 2022Экономика

Стало известно о просьбе России к Западу по ослаблению санкций

Reuters: Россия попросила ослабить санкции против Россельхозбанка для экспорта зерна

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Россия просит Запад ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения экспорта зерна. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Москва на переговорах о зерновой сделке выступила за то, чтобы с кредитной организацией возобновили отношения банки-корреспонденты.

Ранее Россельхозбанк не играл значительной роли в торговле продовольствием, этим занимались международные банки и дочерние структуры российских финансовых учреждений в Швецарии, указывает агентство.

Какую реакцию получила Россия на этот запрос от западных стран, не уточняется. Источник в ООН заявил, что подобное предложение рассматривается на уровне Евросоюза и других сторон.

29 октября Россия приостановила участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Минобороны отметило, что Россия получила гарантии от Украины.

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Марина Совина
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