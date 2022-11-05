Стало известно о просьбе России к Западу по ослаблению санкций

Reuters: Россия попросила ослабить санкции против Россельхозбанка для экспорта зерна

Россия просит Запад ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения экспорта зерна. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Москва на переговорах о зерновой сделке выступила за то, чтобы с кредитной организацией возобновили отношения банки-корреспонденты.

Ранее Россельхозбанк не играл значительной роли в торговле продовольствием, этим занимались международные банки и дочерние структуры российских финансовых учреждений в Швецарии, указывает агентство.

Какую реакцию получила Россия на этот запрос от западных стран, не уточняется. Источник в ООН заявил, что подобное предложение рассматривается на уровне Евросоюза и других сторон.

29 октября Россия приостановила участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Минобороны отметило, что Россия получила гарантии от Украины.