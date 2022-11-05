На Украине захотели нанести удар по Ирану

Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал нанести удары по Ирану

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

По его утверждению, на такой шаг нужно пойти из-за якобы поставок Тегераном беспилотников России. «Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — уточнил он, добавив, что Иран «не может безнаказанно это делать и дальше».

Ранее глава иранского МИД Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что Иран действительно передал России партию беспилотников, однако сделал это до начала спецоперации на Украине. Он также отметил, что у Тегерана и Киева есть договоренность, согласно которой последний передаст Ирану документы, подтверждающие использование Москвой иранских дронов в ходе спецоперации, если будет ими располагать.

Перед этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранский источник заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.