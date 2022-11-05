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14:23, 5 ноября 2022Россия

В Минобороны заявили о ликвидации 120 солдат ВСУ на южно-донецком направлении

В Минобороны заявили, что ликвидировали более 120 солдат ВСУ на южно-донецком направлении

Фото: Rusian Defense Ministry Press Service / AP

Российские силы ликвидировали более 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в Минобороны России.

«Огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики», — говорится в заявлении.

Уточняется, что было уничтожено два бронетранспортера, пикап, два автомобиля и столько же бронеавтомобилей.

Ранее Минобороны сообщило о поражении пяти пунктов управления ВСУ у населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Как отметили в ведомстве, были поражены 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах. Также российские военные уничтожили украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Белогорка в ДНР.

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Кристина Есикова
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