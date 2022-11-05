Ягудин раскритиковал форму Трусовой после перехода от Тутберидзе

Алексей Ягудин раскритиковал форму Александры Трусовой после перехода от Тутберидзе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал форму Александры Трусовой после ухода из группы Этери Тутберидзе. Его слова приводит Sport24.

Ягудин заявил, что спортсменка в данный момент далека от своего пика. Он отметил, что ошибки в прокатах могли возникнуть у нее из-за смены программ и тренерского штаба, а также из-за усталости в постолимпийский сезон. «Сейчас у нее ни одного четверного прыжка и ошибка в короткой программе на тройном прыжке. Извините, это мировой лидер женского катания по техническому оснащению», — пояснил экс-фигурист.

29 октября Трусова рассказала о расставании с Тутберидзе. «Комментировать причины не буду, у меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с нынешними», — заявила спортсменка, подчеркнув, что уход был ее инициативой.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской стало известно 1 октября. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы.

На Олимпийских играх-2022 Трусова, вернувшаяся из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе, исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла второе место. Она уступила другой россиянке и ученице Тутберидзе Анне Щербаковой.