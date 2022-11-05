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11:20, 5 ноября 2022Спорт

Ягудин раскритиковал форму Трусовой после перехода от Тутберидзе

Алексей Ягудин раскритиковал форму Александры Трусовой после перехода от Тутберидзе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал форму Александры Трусовой после ухода из группы Этери Тутберидзе. Его слова приводит Sport24.

Ягудин заявил, что спортсменка в данный момент далека от своего пика. Он отметил, что ошибки в прокатах могли возникнуть у нее из-за смены программ и тренерского штаба, а также из-за усталости в постолимпийский сезон. «Сейчас у нее ни одного четверного прыжка и ошибка в короткой программе на тройном прыжке. Извините, это мировой лидер женского катания по техническому оснащению», — пояснил экс-фигурист.

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29 октября Трусова рассказала о расставании с Тутберидзе. «Комментировать причины не буду, у меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с нынешними», — заявила спортсменка, подчеркнув, что уход был ее инициативой.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской стало известно 1 октября. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы.

На Олимпийских играх-2022 Трусова, вернувшаяся из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе, исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла второе место. Она уступила другой россиянке и ученице Тутберидзе Анне Щербаковой.

Андрей Стрельцов
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