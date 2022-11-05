Задержание подозреваемого в поджоге костромского клуба попало на видео

СК РФ опубликовал кадры задержания подозреваемого в поджоге костромского клуба

Следственный комитет Росиии (СК РФ) опубликовал кадры задержания подозреваемого в поджоге клуба «Полигон» в Костроме. Соответствующее видео появилось на сайте ведомства.

Также на запись попал допрос одной из задержанных в рамках расследования уголовных дел по факту гибели людей в результате пожара.

По данным СК, в качестве подозреваемой была задержана директор ООО «Империя», которая организовывала работу сгоревшего в Костроме заведения. Она проходит по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (части 3 статьи 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший пожар в «Полигоне», признал вину. По словам собеседника ТАСС, в ходе конфликта мужчина выстрелил в помещении клуба из ракетницы, вызвав своими действиями пожар в здании.

По данным Telegram-канала «112», предполагаемым виновником пожара является 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Сотрудникам полиции удалось задержать его по горячим следам в одном из развлекательных заведений города. Мужчину передали следственным органам.

В Костроме в ночь на субботу сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли более 10 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.