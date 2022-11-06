Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
2:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
2:1
3-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Урал
0:1
2-й тайм
live
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Торпедо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
15:02, 6 ноября 2022Спорт

Комиссар НХЛ выразил позицию лиги по российским игрокам

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что россияне играют в лиге не за страну, а за свои клубы

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил позицию организации по российским игрокам. Его слова приводит Iltalehti.

«Александр Овечкин и другие россияне в НХЛ играют за свои команды. Они не играют за Россию», — заявил Беттмэн. Он добавил, что многие хоккеисты находятся в сложном положении, потому что в России у них остались семьи.

Материалы по теме:
«Все будут стоять на ушах» В НХЛ стартовал новый сезон. Чем удивят Овечкин, Капризов и Панарин?
«Все будут стоять на ушах»В НХЛ стартовал новый сезон. Чем удивят Овечкин, Капризов и Панарин?
17 октября 2022
«Зачем ему возвращаться в Россию?» Американцы едва не отказались от русской звезды НХЛ. Что заставило их передумать?
«Зачем ему возвращаться в Россию?»Американцы едва не отказались от русской звезды НХЛ. Что заставило их передумать?
14 июля 2022

27 октября олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Гашек заявил, что Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.

11 июня российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об отношении к себе в лиге. «Хозяин "Миннесоты" хорошо поддерживает и меня, и всю команду», — поделился нападающий. Он подчеркнул, что всегда чувствовал себя спокойно и комфортно в клубе.

В конце февраля большинство спортивных организаций по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранили сборные России и Белоруссии. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Призыв США показать Зеленскому готовность к переговорам с Россией объяснили
Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном тепле
Найден новый способ побороть аллергию на кошек
Путин проведет совещание с Совбезом на следующей неделе
Тело экс-хоккеиста Лифанова обнаружили в луже крови в квартире
Опубликована карта боевых действий на Украине
Комиссар НХЛ выразил позицию лиги по российским игрокам
Хуснуллин заявил о завершении обследования Крымского моста
Появились видео первых секунд после начала пожара в костромском клубе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.