Комиссар НХЛ выразил позицию лиги по российским игрокам

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что россияне играют в лиге не за страну, а за свои клубы

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил позицию организации по российским игрокам. Его слова приводит Iltalehti.

«Александр Овечкин и другие россияне в НХЛ играют за свои команды. Они не играют за Россию», — заявил Беттмэн. Он добавил, что многие хоккеисты находятся в сложном положении, потому что в России у них остались семьи.

27 октября олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Гашек заявил, что Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.

11 июня российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об отношении к себе в лиге. «Хозяин "Миннесоты" хорошо поддерживает и меня, и всю команду», — поделился нападающий. Он подчеркнул, что всегда чувствовал себя спокойно и комфортно в клубе.

В конце февраля большинство спортивных организаций по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранили сборные России и Белоруссии. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.