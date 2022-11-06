Американский боец осудил UFC за предвзятое отношение к брату Нурмагомедова

Американский боец Рики Симон осудил UFC за предвзятое отношение к Умару Нурмагомедову

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рики Симон раскритиковал промоушен. Спортсмен высказался на своей странице в Twitter.

Симон осудил UFC за предвзятое отношение к двоюродному брату бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова Умару. «Умар попал в топ-15 рейтинга в легчайшем весе, но при этом не победил ни одного сильного соперника. Он и дальше будет получать привилегии из-за своей фамилии», — заявил боец.

29 октября Нурмагомедов раскрыл планы на выступления в промоушене. Он признался, что готов к титульным поединкам вне зависимости от того, кто окажется его соперником. Спортсмен добавил, что намерен стать чемпионом UFC к 2024 году.

14 сентября сообщалось, что боец подписал новый контракт с организацией на несколько боев. «Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал он.

В активе Умара Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC россиянин провел три поединка.