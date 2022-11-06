Сын Горди Хоу оценил рекорды Овечкина

Сын Горди Хоу заявил, что россиянин Александр Овечкин не успокоился и хочет побеждать

Сын канадского хоккеиста Горди Хоу Марк оценил рекорды российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Очевидно, он любит то, чем занимается. Иногда люди успокаиваются, получая достаточно денег. Он же не успокоился. Он хочет побеждать. Он отличный снайпер», — заявил Хоу-младший. Он отметил, что россиянин по-прежнему обладает хорошим броском.

Ранее в воскресенье, 6 ноября, в домашнем матче против «Аризоны Койотис» Овечкин забросил 787-ю шайбу за столичную команду. Таким образом, форвард побил рекорд канадца Горди Хоу по количеству голов в лиге за один клуб.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).