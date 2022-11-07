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12:00, 7 ноября 2022Россия

В Минобороны назвали число отправленных в зону СВО мобилизованных из Подмосковья

В Минобороны сообщили, что из Подмосковья в зону СВО отправлены 600 мобилизованных

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Около 600 мобилизованных жителей Московской области были отправлены в зону проведения специальной военной операции (СВО). Это число назвали в пресс-службе Минобороны России, сообщение которой цитирует Интерфакс.

По данным оборонного ведомства, перед отправкой в зону СВО мобилизованные в течение нескольких недель проходили подготовку.

«В течение месяца с гражданами, призванными на службу в ходе частичной мобилизации, проводились занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки», — цитирует агентство Минобороны.

Как заявлял президент России Владимир Путин, первичная подготовка призывников занимает от пяти до десяти дней, впоследствии еще 5-15 дней идет подготовка в частях. Затем необходимо дополнительное слаживание в войсках, заявил Путин, подчеркнув, что проходить подготовку должны все мобилизованные.

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Валерий Розенберг
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