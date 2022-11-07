Аршавин оценил перспективы возвращения Дзюбы в российский клуб

Андрей Аршавин считает, что многие российские клубы захотят подписать Артема Дзюбу

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы возвращения нападающего Артема Дзюбы в одну из российских команд. Его слова приводит ТАСС.

«Может, финансовый вопрос встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России», — считает Аршавин. Он выразил уверенность в том, что найдется много желающих подписать контракт с форвардом.

Ранее президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» Илья Геркус высказался о возможном приглашении Дзюбы в команду. «На сегодняшний день мы с Артемом не общались и сейчас не общаемся. Я к нему очень позитивно отношусь, но сказать, что мы с ним не будем общаться, я не могу», — заявил он.

7 ноября Турецкая футбольная федерация сделала заявление об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Организация подтвердила разрыв контракта игрока с командой.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.