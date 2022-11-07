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04:01, 7 ноября 2022Путешествия

Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставили в Россию

РИА Новости: паром Eastern Dream с телами погибших в Сеуле росиянок прибыл во Владивосток

Фото: Elena Chernyshova / Russian Look / Global Look Press

Паром Eastern Dream, на котором из Южной Кореи отправили тела двух россиянок, погибших в давке во время празднований Хэллоуина в Сеуле, прибыл во Владивосток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании-перевозчика.

«Паром прибыл во Владивосток», — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 29 октября в районе Итхэвон на вечеринках в честь празднования Хэллоуина. Переулок, где началась давка, выходил на более широкую улицу. Дорога там спускается вниз и сужается, поэтому люди могут с легкостью споткнуться при давлении сзади — это и произошло во время трагедии.

Власти заявили, что количество погибших достигло 154, еще 151 человек серьезно пострадал. Всего в давке погибли четыре гражданки России. Возраст всех погибших девушек — от 20 до 30 лет. Еще одну пострадавшую россиянку 3 ноября выписали из больницы.

Полиция Южной Кореи признала ответственность правоохранительных органов за то, что они не смогли предотвратить трагедию: офицеры неэффективно реагировали на вызовы службы экстренной помощи, предупреждавшей о грядущей катастрофе.

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Марина Совина
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