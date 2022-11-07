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16:23, 7 ноября 2022Мир

ЕК выделит Украине еще три миллиарда евро до конца года

ЕК планирует выделить Украине еще три млрд евро макрофинансовой помощи до конца года

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) планирует выделить Украине еще три миллиарда евро макрофинансовой помощи до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК.

Чиновница рассказала, что Еврокомиссия выделила Киеву один миллиард евро в августе, еще два миллиарда в октябре. «И до конца года дополнительные три миллиарда будут выделены. Это будет означать, что до конца года мы предоставим шесть миллиардов евро из исключительной макрофинансовой помощи на девять миллиардов евро», — уточнила она.

По словам представителя ЕК, параллельно продолжается работа по выделении Киеву до 18 миллиардов евро в 2023-м в качестве поддержки.

В начале ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз в 2022-м выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую и военную поддержку Киева. При этом политик сообщил, что помощь Украине необходимо наращивать и дальше.

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Виктория Кондратьева
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