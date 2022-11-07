Появились подробности о состоянии введенного в кому после нокаута боксера

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы после нокаута от кубинца Морреля

Появились подробности о состоянии казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы, введенного в кому после нокаута от кубинца Дэвида Морреля. Об этом сообщает ТАСС.

«Айдос вышел из комы, его жизни ничто не угрожает. Ближайшие две недели он проведет под наблюдением врачей», — сказал представитель спортсмена. Он добавил, что семья боксера вскоре прилетит к нему в США.

Ранее появилась информация, что Ербосынулы был введен в медикаментозную кому после поражения нокаутом в 12-м раунде. Встреча прошла 5 ноября в американском Миннеаполисе. По окончании боя спортсмена госпитализировали и прооперировали. Помощник тренера Ербосынулы Эмануэль Савой заявил, что хотел остановить схватку в девятом раунде, однако боксер решил драться дальше.

Поражение от Морреля стало первым в карьере 30-летнего Ербосынулы. До этого он одержал 16 побед, 11 из которых — нокаутом.

30 сентября колумбийский боксер Луис Киньонес умер от травм, полученных во время поединка. 25-летнему спортсмену стало плохо в ходе боя с соотечественником Хосе Муньосом.