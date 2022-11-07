Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Райо Вальекано
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|13-й тур
Урал
22 ноября
15:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Кубок России|Группа D
12:08, 7 ноября 2022Спорт

Стало известно о переговорах Карпина со сборной другой страны

«Чемпионат.com»: тренер Валерий Карпин вел переговоры о назначении в сборную Армении

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин вел переговоры о назначении в национальную команду Армении. Об этом сообщает «Чемпиона.com».

По информации источника, переговоры с другой страной велись перед продлением контракта со сборной России. «Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными», — отмечалось в сообщении. В итоге Карпин решил остаться в сборной России.

5 ноября стало известно, что сборная России продлила контракт с Карпиным. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. Карпин и его помощники также смогут совмещать работу в сборной и «Ростове».

Валерий Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
США допустили переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона
Пушков прокомментировал возможные изменения в политике США по Украине
12-летнего российского подростка с эпилепсией избили в школе после каникул
Стало известно о переговорах Карпина со сборной другой страны
Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
17-летний иностранец изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане
Кадыров сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Боевые минометные стрельбы мобилизованных показали на видео
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
В Минобороны назвали число отправленных в зону СВО мобилизованных из Подмосковья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.