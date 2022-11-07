Стало известно о переговорах Карпина со сборной другой страны

«Чемпионат.com»: тренер Валерий Карпин вел переговоры о назначении в сборную Армении

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин вел переговоры о назначении в национальную команду Армении. Об этом сообщает «Чемпиона.com».

По информации источника, переговоры с другой страной велись перед продлением контракта со сборной России. «Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными», — отмечалось в сообщении. В итоге Карпин решил остаться в сборной России.

5 ноября стало известно, что сборная России продлила контракт с Карпиным. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. Карпин и его помощники также смогут совмещать работу в сборной и «Ростове».

Валерий Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире.