Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Райо Вальекано
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|13-й тур
Урал
22 ноября
15:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Кубок России|Группа D
11:23, 7 ноября 2022Спорт

Иностранный футболист клуба РПЛ получил российский паспорт

Сербский футболист «Сочи» Иван Миладинович получил российский паспорт

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сербский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Иван Миладинович получил российский паспорт. Об этом он сообщил «Рейтингу Букмекеров».

Иностранный футболист заявил, что оформил документ весной 2022 года, и подчеркнул, что хотел бы остаться в России и по истечении контракта с «Сочи». Он добавил, что не думает о выступлениях за сборную России, так как слишком много времени пропустил из-за травмы. «Сейчас хочу просто как можно больше играть», — подытожил Миладинович.

В январе 2021 года Миладинович заявил о желании выступать за сборную России. Он рассказал, что между Россией и Сербией очень много общего. Кроме того, ему всего за полгода удалось выучить русский язык.

Миладинович играет за «Сочи» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
США допустили переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона
В США обеспокоились возможной потерей статуса крупнейшего поставщика вооружений
Пушков прокомментировал возможные изменения в политике США по Украине
12-летнего российского подростка с эпилепсией избили в школе после каникул
Стало известно о переговорах Карпина со сборной другой страны
Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
17-летний иностранец изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане
Кадыров сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Боевые минометные стрельбы мобилизованных показали на видео
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.