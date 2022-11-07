Иностранный футболист клуба РПЛ получил российский паспорт

Сербский футболист «Сочи» Иван Миладинович получил российский паспорт

Сербский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Иван Миладинович получил российский паспорт. Об этом он сообщил «Рейтингу Букмекеров».

Иностранный футболист заявил, что оформил документ весной 2022 года, и подчеркнул, что хотел бы остаться в России и по истечении контракта с «Сочи». Он добавил, что не думает о выступлениях за сборную России, так как слишком много времени пропустил из-за травмы. «Сейчас хочу просто как можно больше играть», — подытожил Миладинович.

В январе 2021 года Миладинович заявил о желании выступать за сборную России. Он рассказал, что между Россией и Сербией очень много общего. Кроме того, ему всего за полгода удалось выучить русский язык.

Миладинович играет за «Сочи» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.