Мостовой раскритиковал Карпина за совмещение работы в сборной и в «Ростове»

Мостовой посчитал неправильным решение Карпина совмещать работу в сборной и в «Ростове»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал Валерия Карпина за решение совмещать работу в национальной команде и в клубе «Ростов». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Это неправильно, так быть не должно. Есть много свободных тренеров, назначьте их, а Карпин спокойно работал бы в "Ростове"», — считает экс-футболист.

Мостовой также прокомментировал новость, что специалист вел переговоры о назначении в национальную команду Армении. «Допускаю, что Карпин общался с представителями федерации. Армения принимает участие во всех международных турнирах, почему бы и не пойти туда?» — подытожил он.

О переговорах Карпина с Федерацией футбола Армении стало известно ранее 7 ноября. Сообщалось, что обсуждение сотрудничества велось перед продлением контракта со сборной России 5 ноября. В итоге тренер решил остаться в сборной России.

Валерий Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством российские футболисты прошли в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) лишилась возможности принять участие в турнире.