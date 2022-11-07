Иран перехватил разведоборудование из Саудовской Аравии для протестующих

Иранский главком Мусави заявил о перехвате помощи из Саудовской Аравии для протестующих

Главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил, что спецслужбами страны был перехвачен груз с разведывательно-шпионским оборудованием и деньгами из Саудовской Аравии для протестующих в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство IRIB.

«Саудовская Аравия отправила бунтовщикам внутри Ирана много денег и разведывательно-шпионского оборудования, но все это попало в руки иранских спецслужб», — приводятся слова главкома.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил главу США Джо Байдена в поддержке беспорядков в стране.

16 сентября в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем. После этого в стране начались протесты, иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы.

