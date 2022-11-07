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16:56, 7 ноября 2022Мир

Иран перехватил разведоборудование из Саудовской Аравии для протестующих

Иранский главком Мусави заявил о перехвате помощи из Саудовской Аравии для протестующих

Фото: WANA / Reuters

Главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил, что спецслужбами страны был перехвачен груз с разведывательно-шпионским оборудованием и деньгами из Саудовской Аравии для протестующих в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство IRIB.

«Саудовская Аравия отправила бунтовщикам внутри Ирана много денег и разведывательно-шпионского оборудования, но все это попало в руки иранских спецслужб», — приводятся слова главкома.

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Глеб Бажуткин
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