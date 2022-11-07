В России предрекли изменение ситуации в вопросе переговоров с Украиной

Депутат Чепа предрек изменение ситуации в вопросе переговоров с Украиной

Подвижки в вопросе переговоров между Россией и Украиной будут наблюдаться в течение ближайших двух недель. Это связано с предстоящими выборами в конгресс США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Переговоры возможны, конечно, и мы более наглядно с вами почувствуем это на следующей неделе или даже на этой неделе. Алексей Чепа депутат Госдумы

Начало переговорного процесса и его ход будет зависеть не от президента Украины Владимира Зеленского, а от США и Великобритании, считает Чепа. «Эти две страны оказывали и оказывают давление на Киев. Благодаря их позиции у нас не было результатов по минским соглашениям. Киев не готов к переговорам, потому что он не получал определенных установок. Америка заговорила о возможности переговорного процесса. Посмотрим, что они будут выдвигать — они, не Украина», — пояснил он.

По словам депутата, возможные подвижки в вопросе переговоров связаны с предстоящими выборами в конгресс США. Республиканцы будут разыгрывать во внутренней борьбе украинскую карту, и демократам надо будет каким-то образом отвечать, убежден он.

«Американцы хорошо понимают, что те бесконтрольные деньги, которые передавались Киеву, частично разворованы разными сторонами: зарабатывали и в Штатах на этом, и на Украине. То же самое с оружием — сегодня видят это оружие в Европе. Поэтому сегодня нужна какая-то отговорка для них, что мы готовы пойти на какие-то компромиссы, какие-то переговоры», — высказался Чепа.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США пытаются убедить Украину выразить готовность к переговорам с Россией. По информации газеты La Repubblica, США и страны НАТО допустили начало переговоров по ситуации на Украине в случае взятия Херсона силами Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия по-прежнему остается открытой для переговоров с Украиной, но сейчас они невозможны из-за отказа Киева.

