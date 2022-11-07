Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в одной стране

Bloomberg: Twitter уволила более 90% сотрудников в Индии после прихода Илона Маска

Руководство американской социальной сети Twitter уволило более 90 процентов сотрудников в одной только Индии, оставив из 200 человек лишь 12, сообщают источники Bloomberg.

Более 70 процентов сокращенных сотрудников — это разработчики и программные инженеры. Также были уволены работники, обязанности которых были связаны с маркетингом, корпоративными коммуникациями и сотрудничеством с государственными органами страны.

После приобретения Twitter американским миллиардером Илоном Маском 27 октября и его прихода на должность генерального директора компания объявила о массовом сокращении расходов и внедрении новых платных функций. В частности, по всему миру численность персонала Twitter сократилась примерно наполовину, или на 3700 человек. Кроме того, был временно распущен совет директоров.

При этом Индия считается ключевым рынком для роста глобальных интернет-компаний, но в последние годы они сталкиваются с ужесточением госрегулирования социальных сетей со стороны властей, указывает Bloomberg. В то же время Twitter выступает ключевой площадкой для дискуссий местных политиков, которые регулярно обмениваются обвинениями в распространении дезинформации. Остается неясным, как после массовых сокращений в Индии Twitter будет модерировать контент в стране, где говорят более чем на 100 языках, отмечает агентство.

Число пользователей Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о приобретении социальной сети Илоном Маском, о чем сам миллиардер заявил 7 ноября. При этом, согласно исследованию Bot Sentinel, с этого момента число пользователей, напротив, сократилось почти на один миллион.

