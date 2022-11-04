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13:39, 4 ноября 2022Интернет и СМИ

Названо количество ушедших из Twitter после покупки соцсети Маском пользователей

Около миллиона пользователей удалили аккаунты в Twitter после покупки соцсети Маском

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

После того как миллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter, около миллиона ее пользователей удалили аккаунты. Количество ушедших из соцсети юзеров назвал журнал MIT Technology Review со ссылкой на результаты исследования компании Bot Sentinel.

По данным журнала, с 27 октября по 1 ноября примерно 877 тысяч аккаунтов были удалены их владельцами. Действие еще 497 тысяч профилей было приостановлено: Twitter удалят неактивные аккаунты и страницы, которые публикуют недостоверную информацию и нарушают правила сайта.

«Мы считаем, что число деативированных аккаунтов выросло, потому что люди недовольны тем, что Илон Маск купил Twitter. Они отключают свои аккаунты в знак протеста», — прокомментировал результаты исследования основатель компании Bot Sentinel Кристофер Боузи (Christopher Bouzy).

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Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Вскоре стало известно, что Маск решил уволить около половины сотрудников Twitter: под сокращение попадут около 3,7 тысячи работников из 7,5 тысяч, а оставшимся запретят работать удаленно.

Часть из изменений, которые запланировал внести в соцсеть миллиардер, напрямую коснутся пользователей. В частности, Маск намерен отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов. По задумке предпринимателя, в Twitter также появится специальный совет, который займется модерацией контента. Кроме того, он планирует сделать несколько функций соцсети платными, в том числе функцию верификации.

Вскоре после этого несколько компаний, в числе которых фармацевтическая компания Pfizer Inc., производители продуктов питания General Mills Inc. и Mondelez International Inc. и немецкий автопроизводитель Audi, временно приостановили покупку рекламы в Twitter. Их обеспокоили планы Маска по снижению уровня контроля над контентом.

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Ксения Кривотулова
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