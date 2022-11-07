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12:05, 7 ноября 2022Россия

Боевые минометные стрельбы мобилизованных показали на видео

Минобороны показало на видео боевые стрельбы мобилизованных в Ставропольском крае
СюжетМинобороны:

Министерство обороны показало на видео, как сформированные из призванных в рамках частичной мобилизации россияне выполнили боевые стрельбы из минометов в Ставропольском крае. Соответствующие кадры военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в понедельник, 7 ноября.

Запись сделана на территории одного из полигонов Южного военного округа (ЮВО). На видео показано, как проходят практические занятия по боевой стрельбе и нанесению сосредоточенных залпов по целям из 82-миллиметровых минометов.

«Боевая стрельба велась полупрямой наводкой со сменой огневых позиций по мишеням, имитирующих группу пехоты в укрытии, легкобронированную технику, и огневые точки условного противника. Огонь по целям велся на дистанциях от 700 до 1,5 тысячи метров», — сообщили в Минобороны.

Ранее 7 октября в оборонном ведомстве заявили, что в зону проведения специальной военной операции (СВО) были отправлены около 600 мобилизованных жителей Московской области.

Евгения Куликова
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