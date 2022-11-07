В Госдуме отреагировали на отказ Финляндии размещать ядерное оружие НАТО

Соболев: Финляндия не хочет размещать ядерное оружие НАТО из-за страха конфликта с Россией

Власти Финляндии не хотят размещать на своей территории ядерное оружие, так как опасаются конфликта с Россией. Об этом высказался депутат Государственной Думы Виктор Соболев, пишут «Известия».

По словам парламентария, будет Финляндия размещать ядерное оружие или нет — для России не имеет никакого значения. «Если будет война с применением ядерного оружия, у нас есть средства, которые достанут. Если будет размещено, они опасаются, что по ним тоже может быть нанесен удар, вот и вся их такая корыстная цель», — отреагировал Соболев.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки отказались размещать ядерное оружие НАТО. По его мнению, ядерное оружие — неотъемлемая часть арсенала альянса, тем не менее эти силы являются инструментом профилактики, а не самоцелью. Он также отметил, что в ядерной войне не будет победителей, ее не следует вести.

1 ноября Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия НАТО у границ России. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что будет неправильно ставить дополнительные условия альянсу до того, как в него примут страну.