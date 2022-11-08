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14:45, 8 ноября 2022Наука и техника

Космонавт Федяев полетит к МКС на Crew Dragon в феврале

«Роскосмос»: космонавт Федяев полетит к МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2023 года

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Андрей Федяев полетит к Международной космической станции (МКС) на американском космическом корабле Crew Dragon в феврале. Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 запланирован из Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Помимо Федяева в экипаж Crew-6 входят астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Отмечается, что полет Федяева станет третьим в рамках соглашения между «Роскосмосом» и НАСА о перекрестных полетах трех российских космонавтов на Crew Dragon и трех американских астронавтов на кораблях «Союз».

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В октябре руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано заявил, что НАСА желает продлить программу перекрестных полетов.

В августе исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев допустил продолжение перекрестных полетов на МКС.

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Даниил Иринин
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