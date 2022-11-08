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01:23, 8 ноября 2022Мир

В МИД России оценили вероятность вступления Украины в НАТО «по обходному пути»

Замглавы МИД России Грушко: Украина не имеет обходных путей для вступления в НАТО
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Украина, как и любая другая страна, не имеет обходных путей для вступления в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, видеозапись интервью, которое дипломат дал телеканалу «Звезда», опубликовано в Telegram-канале российского МИД.

Журналист задал представителю министерства вопрос о перспективах обсуждения принятия Украины в НАТО на заседании 30 глав МИД Североатлантического альянса. Оно должно пройти 29-30 ноября в Бухаресте. «Каких-то обходных путей вступления в НАТО нет», — оценил такую вероятность Грушко.

Замминистра объяснил, что до принятия в альянс любая страна должна пройти несколько этапов. Последняя из фаз — «план действий» для вступления. Для Швеции и Финляндии было сделано исключение, указал он. Это связано с тем, что интеграция этих государств в альянс произошла много лет назад, а сейчас было принято лишь политическое решение.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он отметил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Однако генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины. Он напомнил, что НАТО придерживается политики открытых дверей.

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Марина Совина
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