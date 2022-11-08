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18:01, 8 ноября 2022Экономика

Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы

Аналитик Рыков допустил отказ ЕС от введения потолка цен на российский газ
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Европейский союз (ЕС) может отказаться от введения потолка цен на поставки российского газ. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Он также оценил вероятность отмены аналогичных ограничений на нефть.

«Я думаю, на нефти это не скажется. По крайней мере, это будет экспериментально проверено. Насчет газа есть вероятность, что откажутся. Этот потолок, судя по заявлениям и желанию Америки устанавливать его на достаточно высоком уровне, чтобы был экономический интерес с учетом надвигающейся рецессии мировой экономики, будет равен ценам, установленных рынком. Поэтому оформлять специально это не имеет смысла. Все равно будут скидки со стороны России, чтобы продавать свой газ, поэтому формальное установление потолка цен может не иметь смысла», — сказал аналитик.

В случае отказа от введения потолка цен на газ может быть разработан другой механизм. Однако это зависит от того, насколько Европе удастся решить проблему с поставками газа из альтернативных источников, считает Юрий Рыков.

Поэтому после зимы возможны кардинальные изменения в реакции ЕС на все происходящее

Юрий Рыковзаведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

«Очень показательным будет начало зимы. Там будет ясно, насколько Евросоюз может справиться с отопительным сезоном, насколько рухнет промышленность. Может так оказаться, что это все-таки будет признано невозможным, потому что отказ от российского газа приводит к серьезным издержкам», — заключил он.

По данным Bloomberg, Евросоюз перестал рассматривать введение потолка цен на газ из России в качестве эффективного механизма в борьбе с энергокризисом. Об этом агентству сообщили неназванные дипломаты.

Ранее о том, что после введения потолка цен на российскую нефть может последовать распространение этого механизма на газ и металл сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Потолок цен на поставки российской нефти был введен в рамках восьмого пакета санкций против специальной военной операции на территории Украины. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела. Цель этого шага — лишить Москву сверхдоходов, чтобы сократить финансирование военных действий.

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Мария Сметанина
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