Грушко рассказал об испуге Запада по поводу любых контактов России и Сербии

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что Запад боится любых контактов России и Сербии

Государства Запада боятся любых контактов России и Сербии, это говорит о том, что там разучились воспринимать реальность. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, видеозапись интервью, которое дипломат дал телеканалу «Звезда», опубликовано в Telegram-канале МИД.

Журналист напомнила, что поездку Грушко в Сербию западные СМИ назвали «очень секретной». По словам дипломата, «это пример очередного сумасшествия, которое буквально охватило западные столицы». Грушко подчеркнул, что в его визите не было ничего секретного.

Представитель МИД указал на то, что Запад начал давить на президента Сербии Александара Вучича. Государства призывали Белград отказаться от плана консультаций с Москвой по вопросам внешней политики. «Это просто испуг по поводу любого контакта Сербии и России, он свидетельствует о том, что в этом западном доме, по-моему, они уже не могут воспринимать реальность», — подчеркнул Грушко.

В октябре Вучич заявил, что Сербия не станет вводить санкции против России до тех пор, пока перед страной не возникнет угроз ее существованию. Ранее МИД России раскритиковал давление Запада на Сербию с целью принудить ее поддержать санкции в отношении Москвы.