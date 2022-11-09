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14:00, 9 ноября 2022Спорт

В итальянском клубе заявили об интересе к Дзюбе

Директор «Венеции» Мента заявил, что клуб может подписать Дзюбу в зимнее трансферное окно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Исполнительный директор футбольного клуба «Венеция» Александер Мента рассказал об интересе команды к российскому нападающему Артему Дзюбе. Его слова приводит Sport24.

«Может быть, "Венеция" подпишет Дзюбу в зимнее трансферное окно. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — заявил функционер. В составе команды, выступающей в итальянской серии B, с этого сезона играет также российский полузащитник Денис Черышев.

7 ноября Турецкая футбольная федерация подтвердила уход Дзюбы из «Адана Демирспор». Россиянин выступал за клуб с 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе турецкой команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

С 2015 года Дзюба выступал за «Зенит». В составе команды он четыре раза становился чемпионом России. Форвард объявил об уходе из клуба в мае 2022-го.

Ксения Курашкина
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