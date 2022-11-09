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06:31, 9 ноября 2022Наука и техника

Определена причина первого в истории Земли массового вымирания

PNAS: вымирание эдиакарской биоты произошло из-за снижения растворенного в воде кислорода

Фото: Scott Evans

Ученые Технологического института Вирджинии определили причину первого известного массового вымирания в истории Земли. Оно произошло в конце эдиакарского периода в неопротерозое, около 550 миллионов лет назад, из-за снижения уровня растворенного в воде кислорода. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Эдиакарская биота — древнейшие сообщества ископаемых сложных организмов, живших около 635-542 миллионов (млн.) лет назад. Она состоит из трех различных во времени комплексов: Авалонского (около 575–560 млн. лет назад), Беломорского (около 560–550 млн. лет назад) и Нама (около 550–539 млн. лет). Каждый комплекс характеризуется своим родовым разнообразием, которое заметно снижается от Беломорского комплекса к Наме. Ученые связывают это снижение в летописи окаменелостей с событием массового вымирания, однако причины исчезновения видов оставались неизвестными.

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Исследователи проанализировали базу окаменелостей эдиакарской биоты, определяя условия, при которых происходило захоронение животных, и параметры сред, где они обитали. Оказалось, что 80 процентов животных, относящихся к Беломорскому комплексу, отсутствовали в комплексе Нама, хотя условия осадконакопления и представленность мест отбора проб между обоими комплексами были схожи друг с другом, что исключало систематические ошибки выборки. Оба сообщества характеризовались минимальными экологическими различиями, что опровергает сценарий замещения одной биотой другой.

Исчезнувшие таксоны демонстрировали множество морфологических и поведенческих особенностей, что согласуется с моделью массового вымирания. При этом выживали, в основном, те виды животных, которые выделялись большой площадью тела по отношению к объему. Это свидетельствует об уменьшении глобальной доступности кислорода в океане.

По словам ученых, исследование показывает, что первое массовое вымирание животных было вызвано серьезным изменением климата. Увеличение температуры морских вод снижает способность удерживать растворенный кислород, что приводит к деоксигенации и гибели животных от нехватки кислорода.

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Александр Еникеев
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