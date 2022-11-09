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13:01, 9 ноября 2022Наука и техника

У мужчин обнаружен прогнозирующий болезни в будущем гормон

Frontiers in Endocrinology: у мужчин обнаружен прогнозирующий болезни в будущем гормон

Фото: Dogukan Sahin / Unsplash

Команда ученых из Ноттингемского университета нашла инсулиноподобный пептидный гормон INSL3, который способен спрогнозировать определенные болезни в будущем у мужчин. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

INSL3 вырабатывается теми же клетками в яичках, которые производят тестостерон, однако, в отличие от уровня тестостерона, который колеблется на протяжении всей жизни мужчины, уровень INSL3 остается стабильным, начиная с момента полового созревания и немного снижаясь к старости. К таким выводам специалисты пришли, проанализировав кровь около трех тысяч человек из восьми регионов Европы, взяв два образца с интервалом в четыре года.

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Теперь показатели этого гормона можно использовать в качестве надежного биомаркера ряда возрастных заболеваний, таких как хрупкость костей, сексуальная дисфункция, диабет и сердечно-сосудистые болезни.

В сентябре 2022 года медики из клиники Майо выявили новый эффективный биомаркер в гене, который способствует более точной диагностике и лечению одного из самых опасных видов рака — протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC).

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Елена Апазиди
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