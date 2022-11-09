МИД России вышлет сотрудника посольства Молдавии

МИД России принял решение выслать из страны сотрудника посольства Молдавии

МИД России принял решение выслать из страны сотрудника посольства Молдавии в качестве ответной меры на действия Кишинева. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что 9 ноября в министерство был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий, которому была вручена нота протеста об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства республики в Москве.

В конце октября Молдавия выслала из страны сотрудника посольства России после падения ракеты на территорию республики. Власти страны отмечают, что обстрел украинских объектов энергетики несет угрозу энергетической безопасности Молдавии.

31 октября на территорию республики упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны. В результате произошедшего никто не пострадал, в некоторых домах были выбиты окна.