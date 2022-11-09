В США назвали ответ НАТО на просьбу Украины «холодным душем» для Зеленского

Журнал NI назвал ответ НАТО на просьбу принять Украину «холодным душем» для Зеленского

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что для членства Украины в альянсе необходим консенсус всех стран военного объединения, стало холодным душем для украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос.

«Столтенберг, похоже, окатил Зеленского холодным душем в ответ на его просьбу об ускоренном вхождении Украины в НАТО, заявив, что любое решение должно приниматься консенсусом, все 30 союзников должны согласиться», — высказался Эпископос.

О том, что Украина намерена в ускоренном режиме подать заявку на вступление в НАТО, Зеленский сообщил в конце сентября. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев де-факто уже прошел свой путь в альянс и является его частью.

В ответ Столтенберг заявил, что решение по поводу членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров, и подчеркнул, что сейчас альянс сосредоточен на предоставлении поддержки Украине в конфликте с Россией. Перед этим президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.