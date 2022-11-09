В РСТ прокомментировали отказ Догузовой от поста куратора туризма в Минэкономики

Экс-глава Ростуризма отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэкономики

Почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько прокомментировал отказ перехода экс-главы Ростуризма Зарины Догузовой на пост куратора туризма в Министерстве экономического развития России. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, она (Догузова — прим. «Ленты.ру») отказалась от должности замминистра (Минэкономики — прим. «Ленты.ру»), — заявил Шпилько. — Мы надеемся, что она продолжит работать в туристической отрасли, как и ее команда».

По словам собеседника агенства, туристическая отрасль рассчитывает на скорую встречу с временно назначенным курировать эту сферу действующим заместителем министра Минэкономразвития Дмитрием Вахруковым. При этом Шпилько подчеркнул, что Вахруков курирует вопросы регионального развития и территориального развития, в связи с чем связка с туриндустрией представляется логичной.

Ранее стало известно, что упразднение Ростуризма связано с нестабильной экономической ситуацией в стране и необходимостью оптимизировать структуру федеральных органов. Отмечается, что данное решение не имеет отношения к общей деятельности агенства, а является вынужденной мерой властей.