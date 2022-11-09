Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:46, 9 ноября 2022Путешествия

В РСТ прокомментировали отказ Догузовой от поста куратора туризма в Минэкономики

Экс-глава Ростуризма отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэкономики

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько прокомментировал отказ перехода экс-главы Ростуризма Зарины Догузовой на пост куратора туризма в Министерстве экономического развития России. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, она (Догузова — прим. «Ленты.ру») отказалась от должности замминистра (Минэкономики — прим. «Ленты.ру»), — заявил Шпилько. — Мы надеемся, что она продолжит работать в туристической отрасли, как и ее команда».

По словам собеседника агенства, туристическая отрасль рассчитывает на скорую встречу с временно назначенным курировать эту сферу действующим заместителем министра Минэкономразвития Дмитрием Вахруковым. При этом Шпилько подчеркнул, что Вахруков курирует вопросы регионального развития и территориального развития, в связи с чем связка с туриндустрией представляется логичной.

Ранее стало известно, что упразднение Ростуризма связано с нестабильной экономической ситуацией в стране и необходимостью оптимизировать структуру федеральных органов. Отмечается, что данное решение не имеет отношения к общей деятельности агенства, а является вынужденной мерой властей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном посещении Путиным Донбасса
Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США
Легионер «Зенита» описал переход под флаг РФ фразой «глупо иметь такое желание»
У мужчин обнаружен прогнозирующий болезни в будущем гормон
В России высказались о переменах в политике США после выборов
Сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ в ЛНР
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
Песков рассказал о своей поездке в Луганск
В уходе западных фармкомпаний из России увидели выгоду для одной страны
Эрдоган собрался обсудить зерновую сделку с Путиным на G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.