США передали Украине право самой решать с Россией вопрос Крыма

Замглавы Пентагона Кол: окончательный статус Крыма должны определить Украина и Россия

Белый дом считает, что Украина должна сама решить, будет ли она предпринимать попытку захватить Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС.

По его словам, окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией. При этом Кол отказался уточнять, готов ли Вашингтон поддержать силовой вариант, отметив лишь, что США продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поставляя запасы вооружений.

Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения Колин Кол заместитель министра обороны США по политическим делам

Киев уже составляет план захвата Крыма

7 ноября высокопоставленный чиновник в Киеве рассказал Daily Beast, что администрация президента Украины Владимира Зеленского создает план по захвату Крыма под руководством Тамилы Ташевой: ее назначили ответственной по этому вопросу. При этом информатор отказался раскрывать точные сроки разработки стратегии.

Ранее портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки обвинил Великобританию и Службу безопасности Украины (СБУ) в подготовке «террористической армии» для атак на объекты в Крыму. «Grayzone получил секретные документы, в которых подробно описывается, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины, чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию», — говорится в материале. Отмечается, что подобные подразделения должны проводить разведку и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ.

При этом в США считают, что нападение Украины на Крым грозит ей «катастрофическим провалом». Так, авторы колонки для издания The Hill Уильям Кортни и Питер А. Уилсон предупредили, что в случае полномасштабного вторжения российская армия смогла бы блокировать наземную кампанию даже в том случае, если была бы измождена и деморализована. Имея протяженную береговую линию, Киев мог бы организовать десантную атаку, однако, как считают аналитики, для этого Украине не хватает вертолетов и других десантных средств.

Шансы на переговоры России с Украиной

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. Требованиями украинского лидера стали возмещение всех убытков, причиненных в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановление целостности территории страны, уважение к Уставу ООН, наказание военных преступников, а также гарантии, что СВО не повторится. Кроме того, Зеленский впервые не потребовал от России возвращения к границам 1991 года.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди признала, что проведение переговоров с Украиной до достижения целей российской специальной военной операции выглядит нецелесообразным. Она предположила, что России нужно вести переговоры по этой теме с США, пока президент Украины Владимир Зеленский является не самостоятельным главой государства, а «марионеткой Запада».

Профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру» также усомнился, что у Соединенных Штатов может получится усадить Украину за стол переговоров с Россией. По его словам, у США есть серьезные рычаги давления на Киев из-за оказываемой ему финансовой и военной поддержки. «Однако в пылу сражения может оказаться сложным подтолкнуть Украину к переговорам, даже если Вашингтон этого захочет», — считает эксперт.

Планы Зеленского на Крым

Зеленский ранее неоднократно говорил о желании вернуть полуостров Украине. Так, в августе он заявил, что вернет Крым «любыми способами и без консультаций со странами-партнерами». 2 ноября он и вовсе заявил, что рассчитывает «после победы» Украины поехать в Крым, поскольку очень хочет увидеть море. Он намекнул, поездка должна состояться летом, поскольку зимой на море делать нечего.

После последнего заявления советник главы российского региона Олег Крючков сообщил, что Зеленского в Крыму ждут, так как «камера давно готова». В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко отметила, что на полуострове его не ждут, и увидеть море ему не получится. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что «если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников».