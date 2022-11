The Hill: нападение Украины на Крым грозит Киеву «катастрофическим провалом»

Полномосшабное нападение Украины на Крым грозит ей «катастрофическим провалом». Об этом предупредили авторы колонки для издания The Hill Уильям Кортни и Питер А. Уилсон.

Авторы материала отметили, что Украина уже нападала на объекты в Крыму, в частности, атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности при вывозе зерна по морскому коридору из портов Украины, а также организовала взрыв на Крымском мосту.

Однако, по мнению Кортни и Уилсона, в случае полномасштабного вторжения российская армия смогла бы блокировать наземную кампанию даже в том случае, если была бы изнемождена и деморализована. Имея протяжению береговую линию, Киев мог бы организовать десантную атаку, однако, как считают автора материала, для этого Украине не хватает вертолетов и других десантных средств.

«Проведение таких операций против обороняемых береговых линий сопряжено с риском катастрофического провала», — подчеркнули Кортни и Уилсон.

Ранее вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для The New Yorker заявил, что Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности России, поэтому власти страны не могут допустить посягательств на полуостров. По мнению Колдуэлла, Запад мог предотвратить спецоперацию, если бы признал вхождение Крыма в состав России.