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16:16, 9 ноября 2022Спорт

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию дал совет Щербаковой

Двукратный чемпион мира Максим Ставиский посоветовал Анне Щербаковой завершить карьеру

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский дал совет российской фигуристке Анне Щербаковой. Его слова приводит РИА Новости.

«Возможно, Ане стоит уйти окончательно, заниматься шоу, подумать в этом направлении. Но решать за нее ни в коем случае не могу», — сказал Ставиский. Он добавил, что будет очень рад увидеть прокаты фигуристки на соревнованиях, если она решит остаться в спорте.

6 октября трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала участие Щербаковой в шоу «Ледниковый период» во время сезона верным знаком скорого завершения карьеры спортсменки и посчитала, что она уже не примет участие в соревнованиях в 2022 году.

Щербакова — чемпионка Олимпийских игр-2022. На ее счету также победы в личном и командном чемпионатах мира. Начало сезона-2022/2023 18-летняя фигуристка пропускает, так как восстанавливается после операции на ноге. Осенью 2022 года она стала ведущей телепроекта «Ледниковый период» вместе с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

Ксения Курашкина
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