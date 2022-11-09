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11:04, 9 ноября 2022Наука и техника

Армию США уличили в недостаточной подготовке

19FortyFive: обычные средства сдерживания армии США приходят в упадок

Фото: Ng Han Guan / AP

Обычные средства сдерживания США приходят в упадок, в то время как армия Китая укрепляется. В недостаточной подготовке американскую армию уличили в издании 19FortyFive.

Упадок уровня американских военных сил связывают с экономическими причинам — в первую очередь с отсутствием маржи. Отсутствие очевидной прибыли приводит к тому, что войска недостаточно модернизируются. Например, ВВС страны используют самолеты, средний возраст которых составляет 29 лет.

Издание также утверждает, что США должны помогать Тайваню, в том числе предоставлять больше боеприпасов. «Проще говоря, Тайвань нужно превратить в "дикобраза", и, извлекая уроки из Украины, мы должны предоставить Тайваню всевозможные асимметричные возможности, необходимые для предотвращения вторжения, такие как морские мины и крылатые ракеты береговой обороны», — говорится в материале.

8 ноября лидер КНР Си Цзиньпин призвал повысить боеспособность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на случай, если ей придется участвовать в военных действиях. По его словам, командование НОАК должно внедрять инновационные технологии и формировать механизмы для эффективного участия в боях. Глава Тайваня Цай Инвэнь считает, что существует реальная угроза вторжения на остров со стороны Китая.

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Варвара Кошечкина
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