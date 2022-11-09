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16:48, 9 ноября 2022Мир

Захарова ответила на заявления США о поставках боеприпасов из КНДР в Россию

Мария Захарова назвала ложью заявления США о поставках боеприпасов из КНДР в Россию

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления властей США о том, что КНДР поставляет России артиллерийские боеприпасы для использования в ходе спецоперации на Украине, являются ложными. Так ответила на них официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца», — заявила дипломат. По ее словам, подобные сообщения являются примером фейков и спекуляций, которые страны Запада распространяют в отношении России.

Ранее США пригрозили КНДР новыми санкциями за поставки оружия России. Вашингтон обвинил Пхеньян в тайных поставках России артиллерийских снарядов и попытке скрыть эти действия. При этом в Северной Корее отвергли обвинения американской стороны и назвали их попыткой США запятнать имидж КНДР.

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Виктория Кондратьева
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