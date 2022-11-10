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00:20, 10 ноября 2022Спорт

В Госдуме оценили желание гимнастки-чемпионки сменить спортивное гражданство

Депутат Пайкин заявил, что гимнастку Симакову нельзя осуждать за желание уехать в Германию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Борис Пайкин оценил желание двукратной чемпионки мира по художественной гимнастике среди юниоров Анастасии Симаковой сменить спортивное гражданство на немецкое. Его слова приводит RT.

Пайкин посчитал, что 18-летнюю гимнастку нельзя осуждать, так как ею пользуются представители иностранных спортивных федераций. «Стоит говорить об оттоке человеческого капитала как одной из форм гибридной войны», — заявил он. По мнению депутата, Симакова поехала в Германию из-за шансов реализоваться.

7 ноября стало известно, что Симакова переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила немецкий паспорт. Отмечалось, что она подает документы для приема на тренировочную базу. Симакова подчеркнула, что хочет продолжить карьеру именно в Германии.

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.

Андрей Стрельцов
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