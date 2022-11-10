В Госдуме оценили желание гимнастки-чемпионки сменить спортивное гражданство

Депутат Пайкин заявил, что гимнастку Симакову нельзя осуждать за желание уехать в Германию

Депутат Госдумы Борис Пайкин оценил желание двукратной чемпионки мира по художественной гимнастике среди юниоров Анастасии Симаковой сменить спортивное гражданство на немецкое. Его слова приводит RT.

Пайкин посчитал, что 18-летнюю гимнастку нельзя осуждать, так как ею пользуются представители иностранных спортивных федераций. «Стоит говорить об оттоке человеческого капитала как одной из форм гибридной войны», — заявил он. По мнению депутата, Симакова поехала в Германию из-за шансов реализоваться.

7 ноября стало известно, что Симакова переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила немецкий паспорт. Отмечалось, что она подает документы для приема на тренировочную базу. Симакова подчеркнула, что хочет продолжить карьеру именно в Германии.

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.