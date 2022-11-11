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14:54, 11 ноября 2022Спорт

Ученик Тутберидзе прокомментировал отъезд из России

Фигурист Морис Квителашвили подтвердил уход из группы Тутберидзе и отъезд в Италию

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ученик заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Морис Квителашвили прокомментировал отъезд из России. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами», — подтвердил фигурист, предположив, что в процессе подготовки еще могут возникнуть некоторые изменения.

Об уходе Квителашвили из группы Тутберидзе и его переезде в Италию стало известно 11 ноября. Теперь 27-летний спортсмен, представляющий Грузию, работает с итальянским специалистом Лоренцо Магри в Энье.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Квителашвили занял десятое место. В ноябре 2021 года он стал победителем этапа серии Гран-при в Сочи. Наивысшее достижение фигуриста — бронза чемпионата Европы-2020. В его активе есть также бронза зимней Универсиады 2019 года.

Ксения Курашкина
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