Ученик Тутберидзе прокомментировал отъезд из России
Ученик заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Морис Квителашвили прокомментировал отъезд из России. Его слова приводит РИА Новости.
«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами», — подтвердил фигурист, предположив, что в процессе подготовки еще могут возникнуть некоторые изменения.
Об уходе Квителашвили из группы Тутберидзе и его переезде в Италию стало известно 11 ноября. Теперь 27-летний спортсмен, представляющий Грузию, работает с итальянским специалистом Лоренцо Магри в Энье.
На Олимпийских играх-2022 в Пекине Квителашвили занял десятое место. В ноябре 2021 года он стал победителем этапа серии Гран-при в Сочи. Наивысшее достижение фигуриста — бронза чемпионата Европы-2020. В его активе есть также бронза зимней Универсиады 2019 года.