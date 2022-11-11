Российские самбисты взяли три золота в первый день чемпионата мира

Российские самбисты взяли три золота в первый день чемпионата мира в Бишкеке

Российские самбисты завоевали три золотые медали в первый день чемпионата мира, который стартовал в Бишкеке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Светлана Уварова заняла первое место в весовой категории до 59 килограммов, а Саян Хертек взял золото в весе до 58 килограммов. Кроме того, на высшую ступень в категории до 98 килограммов поднялся Виктор Немков. Он представляет боевое самбо.

Кроме того, россияне, выступающие под флагом Международной федерации самбо (FIAS), взяли одно серебро и две бронзы. Чемпионат мира завершится 13 ноября.

8 ноября стало известно, что сборная Украины не подала заявку на участие в чемпионате мира по самбо. Украинские спортсмены бойкотируют турнир из-за допуска на него россиян и белорусов.