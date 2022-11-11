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12:42, 11 ноября 2022Спорт

Лучший боец UFC высказался о бое с Махачевым

Чемпион UFC Александр Волкановски заявил, что бой с Исламом Махачевым пройдет в феврале
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий австралиец Александр Волкановски высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит Low Kick MMA.

«Я уже пригласил в тренировочный лагерь бойцов и набираю вес, потребляя калории. Осталось только подписать контракты», — заявил Волкановски. Он добавил, что поединок состоится в Австралии в феврале 2023 года.

1 ноября австралийский боец предрек Махачеву большие проблемы в поединке с ним. «Ему потребуется время, чтобы приспособиться. Он никогда не встречался с соперниками с такой расчетливой работой ног», — заявил спортсмен, назвав предстоящий поединок самой сложной головоломкой в жизни россиянина.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. После поединка Махачев бросил вызов Волкановски.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион промоушена в полулегком весе. В его активе 25 побед при единственном поражении.

Ксения Курашкина
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